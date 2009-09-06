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      Лісові пожежі

      Фінансові ринки 279

      Вогнеборці взяли під контроль частину пожеж, що вже впродовж 2 тижнів вирують у Каліфорнії.

      Тим часом влада штату оголосила винагороду у 100 тисяч доларів за інформацію про винуватців підпалу, внаслідок якого загинули 2 пожежники і знищено 76 будинків та понад 60 тисяч гектарів лісу.Згідно з прогнозами метеорологів, у регіоні очікується зниження температури повітря та підвищення рівня вологості, що може допомогти пожежникам у подоланні стихії. Зазначимо, це одні з найбільших пожеж, які були зафіксовані в історії Каліфорнії. На боротьбу зі стихією влада витратила близько 37 мільйонів доларів.
      blog_ava
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      Новини за 6 вересня 2009
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