Лісові пожежі

Вогнеборці взяли під контроль частину пожеж, що вже впродовж 2 тижнів вирують у Каліфорнії.

Тим часом влада штату оголосила винагороду у 100 тисяч доларів за інформацію про винуватців підпалу, внаслідок якого загинули 2 пожежники і знищено 76 будинків та понад 60 тисяч гектарів лісу.Згідно з прогнозами метеорологів, у регіоні очікується зниження температури повітря та підвищення рівня вологості, що може допомогти пожежникам у подоланні стихії. Зазначимо, це одні з найбільших пожеж, які були зафіксовані в історії Каліфорнії. На боротьбу зі стихією влада витратила близько 37 мільйонів доларів.