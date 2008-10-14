Лісові пожежі
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Лісові пожежі охопили американський штат Каліфорнія.
Жертвами стихії стали щонайменше дві людини, близько 12 тис. мешканців штату були змушені залишити домівки. Вогонь загрожує сотням будівель неподалік від Лос-Анджелеса. В двох графствах губернатор штату Арнольд Шварценегер запровадив надзвичайний стан. За даними пожежної служби Лос-Анджелеса в деяких місцях вогонь поширюється з великою швидкістю. На боротьбу із стихією кинуто близько тисячі вогнеборців та дев’ять літаків. В Південній Каліфорнії лісові пожежі доволі поширене явище в період між жовтнем та лютим, коли дують сухі вітри Санта-Ана.
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