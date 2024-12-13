Про це в ефірі 24 Каналу говорили з авіаекспертом Анатолій Храпчинський. Поки тут складно робити якісь конкретні припущення. Варто лише пам'ятати, що "літак судного дня" – це дещо інше. Він є командним пунктом, на якому політична верхівка Росії може евакуюватися в разі загрози ядерного удару.

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Психологічний тиск від Росії

Як наголосив Храпчинський, Росія постійно вкидує різну дезінформацію. Це цілком вписується в так звану доктрину Герасимова щодо міждержавних конфліктів та військових дій. Там передбачено не лише бої на фронті, але й психологічний тиск та роботу з інформаційним простором.

Росія все це просуває. Ці всі залякування. Ось ці погрози вдарити ракетою "Орешник" і так далі,

– сказав Храпчинський.

Кремль упродовж останнього часу регулярно погрожує ракетою "Орешник" Україні. Однак насправді досить неефективно використовувати таку зброю на порівняно невеликі відстані. Росія все те саме робить і за допомогою своїх крилатих та балістичних ракет.

Додамо, західні ЗМІ повідомляють, що Росія може знову вдарити "Орешником" по Україні упродовж 14-15 грудня. Про це нібито розповів один з американських чиновників. Так Росія хоче залякати Україну та союзників через дозвіл на удари по Росії західною зброєю.