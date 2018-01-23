Літак і вертоліт зіткнулися у повітрі в Німеччині: є загиблі
17:36, сьогодні 14056 Читать новость на русском
У вівторок, 23 січня, у Німеччині, земля Баден-Вюртемберг, у повітрі зіткнулися малий літак і вертоліт. Внаслідок аварії загинули 4 людини.
Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.
"У Філіппсбурзі, біля Карлсруе, у повітрі зіткнулися вертоліт і малий літак, при цьому загинуло 4 людини", - говориться в повідомленні.
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Поліція перевіряє інформацію про кількість жертв.
Наразі відомо, що літальні апарати спалахнули після падіння на землю недалеко від гравієвого заводу. Що привело до зіткнення – поки що не відомо.
Також не повідомляється, чи впали літак і вертоліт на населену чи пустинну територію. До слова, вертоліт, ймовірно, належить рятувальній службі.
Авіакатастрофа у Німеччині
Джерело: 24 Канал
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