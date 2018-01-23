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Літак і вертоліт зіткнулися у повітрі в Німеччині: є загиблі

17:36, сьогодні 14056 Читать новость на русском
Авіакатастрофа у Німеччині
Авіакатастрофа у Німеччині / Sueddeutsche.de

У вівторок, 23 січня, у Німеччині, земля Баден-Вюртемберг, у повітрі зіткнулися малий літак і вертоліт. Внаслідок аварії загинули 4 людини.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

"У Філіппсбурзі, біля Карлсруе, у повітрі зіткнулися вертоліт і малий літак, при цьому загинуло 4 людини", - говориться в повідомленні.

Читайте також: У США розбився військовий вертоліт: є жертви

Поліція перевіряє інформацію про кількість жертв.

Наразі відомо, що літальні апарати спалахнули після падіння на землю недалеко від гравієвого заводу. Що привело до зіткнення – поки що не відомо.

Також не повідомляється, чи впали літак і вертоліт на населену чи пустинну територію. До слова, вертоліт, ймовірно, належить рятувальній службі.

Авіакатастрофа у Німеччині
Авіакатастрофа у Німеччині

Теги: Аварії та ДТП Жертви авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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