Літак з українцями, які не могли повернутись на батьківщину, вилетів з Єгипту

Один з двох літаків, рейси яких затримувалися в Єгипті через негоду, вилетів до України.

Про це офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич написав у Twitter.

Один з двох літаків вилетів з Єгипту до України. Виліт іншого - призначено на 02:00 21.01. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 січня 2018 р.

"В Єгипті затримуються два рейси до України. Причини - метереологічні умови. Авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків 20.01", – повідомив він.

Читайте також: В Єгипті небезпечно: МЗС радить українцям не їхати на відпочинок у цю країну

Кирилич додав, що один з двох літаків вилетів з Єгипту до України. Виліт іншого призначено на 02.00 21 січня.

Нагадаємо, виліт літаків із місцевого аеропорту затримували через негоду. 19 січня в українському МЗС уточнювали, що там застрягло майже 300 громадян України.