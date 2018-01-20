Літак з українцями, які не могли повернутись на батьківщину, вилетів з Єгипту
23:45, 20 січня 331 Читать новость на русском
Один з двох літаків, рейси яких затримувалися в Єгипті через негоду, вилетів до України.
Про це офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич написав у Twitter.
"В Єгипті затримуються два рейси до України. Причини - метереологічні умови. Авіакомпанія і туроператор вживають заходів задля відправлення літаків 20.01", – повідомив він.
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Кирилич додав, що один з двох літаків вилетів з Єгипту до України. Виліт іншого призначено на 02.00 21 січня.
Нагадаємо, виліт літаків із місцевого аеропорту затримували через негоду. 19 січня в українському МЗС уточнювали, що там застрягло майже 300 громадян України.
Джерело: 24 Канал
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