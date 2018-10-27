Літак задимівся під час зльоту в аеропорту Одеси: оприлюднено подробиці інциденту

Літак Boeing-737, який летів з Одеси до Дубаю в ОАЕ, змушеним був перервати політ і висадити людей, оскільки спрацювала сигналізація щодо пожежі в шасі. Щоправда, як з'ясувалося, тривога була хибною. Однак на цьому для пасажирів неприємності не закінчилися.

Раніше 24 канал повідомляв, що увечері 27 жовтня в міжнародному аеропорту Одеси під час зльоту літака Boeing-737, який прямував за маршрутом "Одеса – Дубай", задимілося шасі. У підсумку пасажирів довелося евакуювати, а сам рейс – затримати.

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За інформацією місцевого видання "Думская", авіасудно належить авіакомпанії Flydubai.

Зазначається, що після того, як спрацювала сигналізація щодо пожежі правої стійки шасі борт A6-FEU перервав зліт і зробив екстрене гальмування. Водночас екіпаж ухвалив рішення заглушити двигуни на смузі та там же евакуювати пасажирів.

У підсумку з'ясувалося, що ніякої пожежі ні на борту, ні в ніші шасі не було. Сигнал тривоги виявився хибним. Однак літак все ж відбуксирували на стоянку аеропорту, де провели його огляд. Протягом 50 хвилин, поки пасажирський Boeing займав смугу, над Одесою кружляв транспортний Ан-12БП, але згодом він здійснив успішну посадку в Одесі. Тим часом евакуйовані пасажири продовжували зазнавати труднощів,

– мовиться у матеріалі.



Поки пасажирський Boeing займав смугу, над Одесою кружляв транспортний Ан-12БП

Як у коментарі виданню розповів один із пасажирів сумнозвісного рейсу, неприємності почалися ще до вильоту.

"Вирушили із запізненням. Під час руху смугою літак різко загальмував, так що сумки попадали. Нас зняли, літак залили піною. Повідомили, що полетимо ми в Дубай тоді, коли це буде зручно авіакомпанії, а коли саме, – невідомо! Обіцяли підігнати автобус до готелю для людей з інших міст, його досі немає. Я лечу з дітьми, зараз повинен їм пояснити, що вони не будуть їсти та спати, невідомо скільки. Ставлення – наплювацьке", – обурено прокоментував ситуацію чоловік.



Ан-12, який близько години чекав у небі, поки літак авіакомпанії Flydubai стягнуть зі смуги

Нагадаємо, 11 липня в аеропорту "Бориспіль" літак української авіакомпанії Anda Air, що здійснював рейс Київ – Анталія, змушеним був здійснити аварійне приземлення. Причина – потрапляння птаха в один із двигунів.