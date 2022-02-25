Кличко зазначив, що російські загарбники атакують житлові квартали. Через потрапляння уламків ракети сильно постраждав будинок на вулиці Кошиця, 7а.

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Він додав, що поранення отримали 4 мешканці будинку.

"Також через наїзд російської бронетехніки на приватний автомобіль на Оболоні постраждав чоловік похилого віку. Він перебуває у реанімації у важкому стані", – сказав мер.

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Міська влада звертається до киян

Кличко звернувся до містян, але наголосив на Оболонському районі. Він закликав не виходити на вулиці й наголосив, що це небезпечно.

Залишайте, будь ласка, у приміщеннях, вдома або в укритті. Виходити можна тільки, якщо сигнал повітряної тривоги закінчуються,

– заявив Кличко.

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