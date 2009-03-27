Україна переходить на літній час.

29 березня, о 3 годині ночі за київським часом, стрілки годинників по усій країні будуть переведені на одну годину вперед. Завдяки такому переходу, кажуть фінансисти, значно знижується споживання електроенергії, адже більша частина робочого часу припадає на світлову частину доби. Втім, численні критики називають відсоток економії незначним, а в деяких регіонах цей показник навіть знижується.А медики підкреслюють - перехідний період здебільшого негативно впливає і на здоров’я людини. За результатами досліджень, у цей час збільшується кількість викликів "Швидкої допомоги", в півтори рази зростає чисельність інфарктів, підвищується артеріальний тиск, з’являється безпричинна дратівливість, зростають виробничий травматизм та кількість ДТП.До "групи ризику" потрапляє доросле працююче населення та школярі молодших класів. Звикання до нового часу ранкового підйому та вечірнього відбою іноді розтягується до шести тижнів. Аби адаптаційний період минув "безболісно" радять починати готуватися до нього заздалегідь - лягати спати і прокидатися на півгодини раніше, ввечері - приймати теплий, а зранку - контрастний душ, а також пити зелений чай з цукром.Світлана Нікішаєва (лікар): “Основне, це заспокоїти дітей перед сном, виключити телевізор, почитати казочку за годину до сну, щоб дитина заспокоїлась. Людям, які страждають на серцеві захворювання, судинні, вегетативні - прийняти ліки. В людей які мають такі професії, як водії, особливо, водії метро, тролейбусів, таксі і так далі - постаратись лягти трошки раніше спати, не вживати каву і алкоголь годин за 6 до сну”.Переведення стрілок годинника на годину вперед навесні та на годину назад восени вперше було втілено у життя у 1908 році. Ідея такого способу енергозбереження належала відомому американському державному діячеві Бенджаміну Франкліну. З 1918 року на літній та зимовий час переходять Сполучені Штати Америки та ще більше сотні країн світу. Відмовилися від переведення годинників низка держав пострадянського простору - Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Естонія, а також деякі східні країни, зокрема Японія, Китай та Сингапур.