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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Литва: Боротьба

22:27, 1 квітня 2009 268

Знову спіткнувся на Батірову, але без медалі не залишився.

Українець Василь Федоришин піднявся на третю сходинку п’єдесталу на чемпіонаті Європи з боротьби, який триває у Вільнюсі. Як і у півфіналі олімпійського Пекіну, українець оступився на росіянину Батірову, щоправда цього разу Адамові - 1:3.У поєдинку ж за третє місце у ваговій категорії до 60-ти кілограмів Федоришин впорався із представником Туреччини Сетіном Ерсіном. Українець здобув по два очки у першому та другому періоді, натомість залишивши опонента на голодному пайку - 4:0. Чемпіоном ж Європи у цій ваговій категорії у вільному стилі боротьби став азербайджанець Зелімхан Хусейнов. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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