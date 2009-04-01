Литва: Боротьба

Знову спіткнувся на Батірову, але без медалі не залишився.

Українець Василь Федоришин піднявся на третю сходинку п’єдесталу на чемпіонаті Європи з боротьби, який триває у Вільнюсі. Як і у півфіналі олімпійського Пекіну, українець оступився на росіянину Батірову, щоправда цього разу Адамові - 1:3.У поєдинку ж за третє місце у ваговій категорії до 60-ти кілограмів Федоришин впорався із представником Туреччини Сетіном Ерсіном. Українець здобув по два очки у першому та другому періоді, натомість залишивши опонента на голодному пайку - 4:0. Чемпіоном ж Європи у цій ваговій категорії у вільному стилі боротьби став азербайджанець Зелімхан Хусейнов.