Лівію сколихнув подвійний теракт: багато жертв

Перший вибух пролунав поруч із мечеттю у центральному районі Аль Сальмані після вечірньої молитви. А коли на місце прибули медики, що зайняло близько 15 хвилин, вибухнуло припарковане на протилежному боці авто.

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Кількість загиблих може зрости, через чималу кількість постраждалих у критичному стані.

Відповідальність за теракт на себе поки ніхто не взяв.