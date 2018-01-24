Лівію сколихнув подвійний теракт: багато жертв
03:01, сьогодні 578 Читать новость на русском
У місті Бенгаз у Лівії трапилися два послідовні вибухи авто – загинули щонайменше 33 людини, ще близько 50 отримали поранення.
Про це пише Reuters.
Перший вибух пролунав поруч із мечеттю у центральному районі Аль Сальмані після вечірньої молитви. А коли на місце прибули медики, що зайняло близько 15 хвилин, вибухнуло припарковане на протилежному боці авто.
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Кількість загиблих може зрости, через чималу кількість постраждалих у критичному стані.
Відповідальність за теракт на себе поки ніхто не взяв.
Джерело: 24 Канал
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