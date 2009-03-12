Лобода покаже!

Світлана Лобода з головою поринула в підготовку до пісенного конкурсу.

І не спроста. До "Євробачення" залишилося всього два місяці, а роботи, як то кажуть, непочатий край. Першим кроком стануть зйомки кліпу на пісню "Be my Valentine", режисером якого вже традиційно для Світлани Лободи стане Алан Бадоєв. Він же, до слова, є арт-директором виступу співачки на пісенному конкурсі.Шоу, з яким Лобода перемогла у національному відборі - удосконалять. Спеціально для нової постановки співачка буде вивчати акробатичні трюки. Відтак, остаточний варіант перформенсу можна буде побачити хіба на фіналі конкурсу, 16 травня.Світлана Лобода (учасниця конкурсу "Євробачення-2009"): "З повною впевненістю ми можемо заявити по тим задумам, які у нас є, по тим фантазіям, поки що фантазіям – це буде найкраще шоу, яке бачило "Євробачення". Це буде найкращій виступ. Це будуть неймовірні декорації."Єдине, чого не вистачає Світлані - це професіоналів, які б усі ці творчі фантазії втілили у життя. Тому довелося оголосити тендер на виготовлення "загадкових" декорацій. А поки їх робитимуть, Лобода має намір вирушити в невеличке промо-турне країнами Європи.