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Logitech представила цікаву мишку з унікальним вертикальним дизайном

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Мишка Logitech MX Vertical з оригінальним дизайном
Мишка Logitech MX Vertical з оригінальним дизайном / itc.ua

Компанія Logitech представила нову мишку Logitech MX Vertical з дуже оригінальним дизайном. Саме така незвична форма маніпулятора, як запевняють розробники, забезпечить максимальний комфорт для користувача.

Про це повідомляє itc.ua.

Більше того, новий дизайн мишки також дає змогу уникнути втоми при тривалій роботі.

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MX Vertical вже пройшла тестування і її дизайн схвалили фахівці з ергономіки.

Оригінальна мишка має конструкцію з вертикальним кутом 57 градусів, що забезпечує природне положення кисті (як при рукостисканні), тож це на 10% зменшить напругу передпліччя, тиск зап'ястя і м'язову активність, в порівнянні зі стандартною мишею.

Logitech MX Vertical

Також мишкою зручніше користуватись

Цікаво, що користуватись цією мишею можна обома руками. Logitech MX Vertical отримала датчик з чутливістю 4000 точок на дюйм, який в 4 рази скорочує число рухів руки для виконання потрібної дії. Вбудована батарея здатна працювати без підзарядки до чотирьох місяців.

Logitech MX Vertical зменшує навантаження на руки

Logitech MX Vertical надійде у продаж у вересні за ціною 99,99 доларів (2700 гривень) у США.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 
Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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