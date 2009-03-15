Лохан порушує

Лохан за ґрати!

Верховний суд Беверлі Хіллс у штаті Каліфорнія видав ордер на арешт 22-річної голлівудської акторки Ліндсей Лохан. Як повідомляє Associated Press Лохан може уникнути ув’язнення, внісши заставу у сумі 50 тисяч доларів. Наразі, жодних коментарів від адвокатів чи представників Лохан преса не отримала. Слухання справи призначено на 16 березня.Ордер на арешт акторки суд міг видати у зв’язку з затриманням Лохан за водіння у нетверезому стані у 2007 році. Нагадаємо, тоді акторці дали 3 роки умовно. Того ж року, Ліндсей вирішила повторити свої подвиги і знову стражі порядку спіймали акторку за кермом напідпитку.Суд виніс рішення про ув’язнення Лохан на 4 дні. Однак, чи то гроші зробили своє, чи суддя помилував правопорушницю - Ліндсей провела у в’язниці лише півтори години і 10 днів попрацювала у Червоному Хресті.