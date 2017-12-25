Ломаченко – найкращий боксер 2017 року: визнання від ще одного авторитетного порталу

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі, українець Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером світу за версією одного із найстаріших та найавторитетніших боксерських порталів світу Fightnews.com.

Зазначимо, що у фінальному рейтингу сайту в номінації "Кращий боксер 2017 року" українець випередив Терренса Кроуфорда, який цього року виборов звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі.

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Окрім того, українець залишив позаду володаря пояса WВC у найлегшій вазі Срікасета Сор Рунгвісаі з Таїланду.

До слова, раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером 2017 року за версією авторитетного сайту Boxing News 24.