Відео бою Ломаченко – Лінарес
Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса. І переміг у 10 раунді технічним нокаутом.
Ломаченко переміг Лінареса і став новим чемпіоном світу WBA у легкій вазі. Він також встановив новий рекорд – став чемпіоном у трьох ваговий категоріях за 12 боїв.
Читайте також: Ломаченко переміг Лінареса і став чемпіоном WBA у легкій вазі
Щоб перемогти Лінареса, Ломаченкові знадобилося 10 раундів. У шостому з них він побував у нокдауні. Зате в десятому сам відправив суперника в нокдаун, після якого венесуелець не зумів продовжити поєдинок.
Відео бою Ломаченко – Лінарес
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Паралімпіада-2018: медальний залік18 березня , 09:05
Путін підписав собі і Росії вирок заявами про ядерну зброю, – дипломат11 березня , 20:46
На Донбасі ще буде велика війна, – російський журналіст7 березня , 00:24
Американці зацікавились унікальними армійськими ножами від ветеранів війни на Донбасі: фото20 квітня , 19:23
Дуда звинуватив українців у геноциді народу Польщі25 лютого , 21:03