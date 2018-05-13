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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Відео бою Ломаченко – Лінарес

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Відео боксу Ломаченко – Лінарес
Відео боксу Ломаченко – Лінарес

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса. І переміг у 10 раунді технічним нокаутом.

Ломаченко переміг Лінареса і став новим чемпіоном світу WBA у легкій вазі. Він також встановив новий рекорд – став чемпіоном у трьох ваговий категоріях за 12 боїв.

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Щоб перемогти Лінареса, Ломаченкові знадобилося 10 раундів. У шостому з них він побував у нокдауні. Зате в десятому сам відправив суперника в нокдаун, після якого венесуелець не зумів продовжити поєдинок.

Відео бою Ломаченко – Лінарес

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Теги: Василь Ломаченко Ломаченко – Лінарес Бокс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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