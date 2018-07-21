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Ломаченко назвав дату наступного бою та можливого суперника

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Ломаченко
Ломаченко

Перед боєм Олександра Усика та Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії українець Василь Ломаченко (11-1, 9 KO) озвучив дату повернення на ринг.

За словами Ломаченка, мова йде про 1 грудня. Однак де саме відбудеться бій – поки невідомо.

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Щодо суперника, то це може бути Рей Бельтран (35-1-7, 21 КО) або Хосе Педраса (24-1, 12 КО).

Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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