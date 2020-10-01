У британській столиці Лондону відкрили бронзовий пам'ятник Гаррі Поттеру – головному герою серії книг письменниці Джоан Роулінг. Пам'ятник відкрили на площі Лестер, де саме триває проєкт "Сцени на площі".

Статуя показує мить першого польоту Гаррі на мітлі в матчі у квіддичі, повідомляє сайт площі Лестер.

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Бронзового Гаррі Поттера розташували на північній частині площі. Цікаво, що тут поряд розташований кінотеатр, де у 2001 році відбулася прем'єра першого фільму про хлопчика, що вижив – "Гаррі Поттер і філософський камінь".



Пам'ятник Гаррі Поттеру в Лондоні / Фото Shropshire Star

Організатори розповіли, що пам'ятник простоїть щонайменше до 2023 року. У межах проєкту "Сцени на площі" поруч також є скульптури ведмедика Паддінгтона, містера Біна, Баґза Банні та Мері Поппінс й інших.

Проєкт "Сцени на площі" в Лондоні: дивіться фото