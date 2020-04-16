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      Лотерея Євроджекпот на максимумі, українці беруть участь в розіграші 90 мільйонів євро

      Лотерея Євроджекпот на максимумі, українці беруть участь в розіграші 90 мільйонів євро

      Головний приз лотереї Євроджекпот як і раніше знаходиться на позначці € 90 мільйонів.

      Це – верхня межа джекпоту, що означає, що гроші обов'язково комусь дістануться, з великою ймовірністю вже в цю п'ятницю.

      Євроджекпот: правила гри і призи

      Учасникам лотереї потрібно відзначити на своєму бланку 7 номерів: 5 основних (від 1 до 50) плюс 2 бонусні кулі "Euro Number" (від 1 до 10). Тиражі лото проводяться щоп'ятниці, о 9 вечора за київським часом.

      Вам не вдалося вгадати всі номери? Не страшно, можливо, ви виграли один з 11 другорядних призів. Ось основні призові категорії з самими високими виплатами:

      • Перший приз (джекпот) – збіг 5 основних номерів + 2 "Єврономер"
      • Другий приз – 5 основних номерів + 1 "Єврономер"
      • Третій приз – 5 основних номерів

      Як грати в Євроджекпот онлайн з України?

      Для того, щоб купити білет лотереї Євроджекпот, необхідно зайти на сторінку лотереї на сайті theLotter.com, і відзначити ваші номери на електронній формі так само, як ви б це зробили на звичайному білеті. Там же ви зможете оформити підписку або мультіабонемент, щоб гарантувати свою участь в майбутніх тиражах.

      Після того, як ви підтвердите своє замовлення, працівник місцевого офісу theLotter.com в Німеччині придбає лотерейний білет з вашими номерами. Його скан-копія буде завантажена в ваш обліковий запис на сайті і послужить додатковим підтвердженням того, що він належить вам, а не сайту.

      Люди виграють в лотереї Європи і США, не покидаючи рідних стін

      З дня заснування в 2002 році сервіс Thelotter.com допоміг людям виграти більше $ 70 мільйонів – наприкінці 2015 гравець з Іраку зірвав $ 6,4-мільйонний джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. У 2016 році пенсіонер з Ель-Сальвадора виграв мільйон доларів, а гравець з Канади взяв другий приз в $ 1.35 млн. В Powerball-США.


      У 2017 р. Наталія з України виграла $ 1 джекпот в лотерею Мега Мільйони США

      Джекпот лотереї Євроджекпот чекає на вас

      На цьому тижні на вас чекає не тільки величезний джекпот, але і, можливо, великі другорядні призи. € 90-мільйонний тираж трапляється не кожного тижня, і навіть не кожного місяця. Не пропустіть такий шанс!

      Теги: Новини України Гроші
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