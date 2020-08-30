Раніше судимий 39-річний чоловік у Рубіжному Луганської області замкнувся у квартирі та погрожував підірвати її гранатою. Для ліквідації загрози довелося залучати КОРД, а мешканців будинку – евакуйовувати.

На 102 звернулася 69-річна жінка, яка заявила, що її син замкнувся у квартирі й не пускає матір додому. Про це розповів на офіційному сайті відділ комунікації поліції Луганської області.

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Поліція прибула за викликом та виявила на 9 поверсі будинку 39-річного чоловіка (раніше судимого), який одразу почав погрожувати підірвати гранатою квартиру.

Мешканців будинку негайно евакуювали, а поки процес тривав, з агресором намагалися домовитися переговорники. Утім, марно: чоловік кидався з квартири речами у патрульних та сусідів.



Мешканців будинку в Рубіжному довелося евакуювати / Фото НПУ

Керівництво поліції вирішило провести спецоперацію. На місце прибув КОРД, який і штурмував квартиру. За лічені хвилини спецпризначенці захопили чоловіка, жодна людина не постраждала.



КОРД захопив квартиру штурмом за лічені хвилини / Фото НПУ

На жаль, у поліції не повідомили, чи дійсно у чоловіка були при собі вибухові пристрої.

Однак відомо, що справу відкриють за статтями ККУ про незаконне поводження з боєприпасами й завідомо неправдиві погрози людям. Максимальне покарання за таке – 7 років позбавлення волі.



Тепер чоловікові загрожує покарання від 3 до 7 років ув'язнення / Фото НПУ

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