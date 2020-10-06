Рятувальники ліквідували найбільший з осередків пожежі в Луганській області. Всього вогонь вдалося загасити в дев'яти з 10 вогнищ.

Надзвичайникам вдалося ліквізувати найбільший джерело вогню на Луганщині, повідомляє пресслужба ДСНС. Читайте також Поліція встановила 4 джерела займання пожеж на Луганщині Мова йде про осередок пожежі біля села Смолянинове Новоайдарського району. Його площа становила 4,5 тисячі гектарів. Водночас залишається локалізованим вогнище поблизу села Гаврилівка на площі 150 гектарів. Пожежі на Луганщині: що відомо Вони тривають ще з вересня. На значній частині Луганської області горять ліси й лісова підстилка. Наразі загальна площа пожеж перевищує 22 тисячі гектарів землі. Багато тисяч гектарів вогонь вже пройшов.

Внаслідок пожеж загинули 11 людей. Ще 19 людей постраждали й потребували медичну допомогу. З них 18 госпіталізували до медичних закладів.

За час ліквідації страшних пожеж до цього процесу залучали тисячі людей. Зокрема понад 1,1 тисячі військових, майже 800 рятувальників і понад 500 працівників поліції і Нацгвардії.