Луганська "Зоря" зіграє з серйозним німецьким клубом "Лейпцигом": дата та час

"Зоря" з третьої спроби намагатиметься пробитися в групу Ліги Європи. Після невдач у попередніх протистояннях у плей-оф кваліфікації із Фейєнордом і Легією луганці зустрінуться із серйозним німецьким клубом "Лейпцигом".

Попри свій молодий вік, лише дев'ять років, "Лейпциг" за 5 років зумів піднятися з фактично любительського футболу до першої Бундесліги. А минулого сезону взагалі зіграли у Лізі чемпіонів після здобуття срібла у чемпіонаті.

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У складі "Лейпцига" є гравці, які виступали на останньому Мундіалі. Зокрема, Тімо Вернер – основний нападник збірної Німеччини. А Еміль Форсберг довів за собою шведів аж до чвертьфіналу Чемпіонату світу. Однак це не лякає український клуб.

"Зоря" вже третій тиждень буде грати матчі на тижні й у вихідні. Та такий єврокубковий темп з двома матчами за сім днів не є проблемою для гравців.

Здійснити своє бажання й зіграти футболісти зможуть вже у четвер, 23 серпня. Чи не стане втома проблемою для "Зорі", дізнаємося у матчі з "Лейпцигом", що розпочнеться о 21:30.

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