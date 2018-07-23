Луганська "Зоря" зіграє у кваліфікації Ліги Європи з португальською "Брагою"
Під час жеребкування кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" отримала свого суперника. Ним став клуб "Брага" з Португалії.
Луганці були несіяні під час жеребкування. Серед інших команд, їм також могли потрапити в суперники "Аталанта", "Партизан", ПАОК та "Генк".
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Ще один представник від України – "Маріуполь", ще очікує свого суперника. Це за умови, що у другому кваліфікаційному раунді маріупольці пройдуть "Юргорден". Перший матч відбудеться 26 липня. Матч-відповідь – 2 серпня. Варто зазначити, що представники цієї пари теж були несіяні.
Матчі третього кваліфікаційного раунду заплановані на 8 та 16 серпня.
Нагадаємо, до цього свого суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів отримало київське "Динамо".