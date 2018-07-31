Лунін може дебютувати за "Реал" у матчі проти "Манчестер Юнайтед"

Український воротар Андрій Лунін у ніч з 31 липня на 1 серпня може дебютувати за "Реал".

Українець потрапив до розширеного списку гравців на передсезонний турнір в США. "Реал" в ніч з 31 липня на 1 серпня починає свої виступи на Міжнародному кубку чемпіонів. О третій годині ночі за київським часом "вершкові" зіграють проти "Манчестер Юнайтед".

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Таким чином українець може дебютувати в цьому матчі, якщо наставник "вершкових" Хулен Лопетегі вирішить надати йому ігровий час.

Конкурентами Луніна на позиції воротаря будуть Кейлор Навас, який був основним у минулому сезоні, а також Кіке Касілья і Лука Зідан.

Нагадаємо, на початку липня "Реал" придбав Луніна за 8,5 млн євро плюс бонуси. Українець вже провів з новими партнерами кілька тренувань і готується в кінці місяця відправитися з командою в передсезонне турне.

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