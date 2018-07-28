Лунін потрапив у заявку "Реала" на передсезонне турне в США

Український воротар "Реала" Андрій Лунін потрапив у заявку команди на матчі Міжнародного кубка чемпіонів.

Всього "Реал" назвав 32 футболісти, які представлятимуть клуб на спарингах у США. Перший матч в рамках International Champions Cup "Реал" проведе 1 серпня, суперником мадридського клубу стане "Манчестер Юнайтед".

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Українець буде одним з чотирьох голкіперів у заявці "вершкових" на турнірі. Кейлор Навас, Лука Зідан і Кіко Касілья складуть Луніну конкуренцію за ігровий час.

Повна заявка "Реала" на турнір

Воротарі: Навас, Касілья, Лука Зідан, Лунін

Захисники: Карвахаль, Вальєхо, Серхіо Рамос, Начо, Тео Ернандес, Одріосола, Регійон, Кесада, Серхіо Лопес, Хаві Санчес, Де ля Фуенте, Леон

Півзахисники: Кроос, Маркос Льоренте, Асенсіо, Іско, Себальйос, Едегор, Вальверде, Оскар, Феласьє, Сеон

Нападники: Бензема, Бейл, Лукас Васкес, Майораль, Де Томас, Вінісіус

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