Лунін пропустив матч "Реала" проти "Роми": інтрига продовжується

Воротар "Реала" Андрій Лунін не вийшов на поле в заключному матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти "Роми".

"Вершкові" мінімально перемогли "Рому" з рахунком 2:1 завдяки голам Асенсіо на 2-й хвилині та Бейла на 15-й. Українець Андрій Лунін увесь поєдинок провів на лавці запасних.

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Основний голкіпер "Реала" Кейлор Навас провів на полі всі 90 хвилин. Наставник "Королівського клубу" Хулен Лопетегі у цьому поєдинку не дав шансу проявити себе ні Луніну, ні Кіко Касільї, ні Луці Зідану.

Також Лопетегі на післяматчевій прес-конференції не дав чіткої відповіді на запитання про ситуацію з потенційним підписанням Куртуа.

"Куртуа? Наш воротар – Кейлор Навас. Я можу говорити лише про нього, Андрія Луніна, Луку Зідана та Кіко Касілью. Ми щасливі, що Кейлор з нами, і він теж", – цитує Лопетегі Marca.

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