У Луцьку 2 вересня троє чоловіків підрізали маршрутку, витягли з салону водія та побили його. Поліція вже встановиа особи нападників, однак постраждалий відмовився писати на них заяву.

Інцидент, який трапився на вулиці Конякіна, зафільмували очевидці та камери відеоспостереження, передають "Волинські новини".

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Спочатку троє чоловіків на автівці Mercedes підрізали маршрутку №12. Далі вони витягли з салону водія та почали його жорстоко лупцювати. Після цього невідомі втекли. За словами очевидців, нападники були на автомобілі сірого кольору.

До водія підійшли невідомі, нанесли кілька ударів, сіли у машину та поїхали. Він нічого не пояснював через свій стан. У нього було запаморочення, нудота, може, і струс мозку,

– каже поліцейський Юрій Баран.

Однією з версій нападу чоловіків на водія маршрутки вважають борги потерпілого.

Побиття водія маршрутки в Луцьку: відео "Волинські новини"

Після інциденту пасажири викликали патрульних та медиків. Лікарі надали необхідну допомогу водієві у кареті швидкої допомоги, але той відмовився від госпіталізації. Також постраждалий відмовився писати заяву у поліцію на нападників.

У поліції вже встановили особи нападників, яким інкримінують звинувачення за статтею "хуліганство". Їм загрожує штраф або навіть ув’язнення.

У Луцьку невідомі зупинили маршрутку та побили водія: відео "Волинські новини"