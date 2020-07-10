Ryanair анонсував новий рейс зі Львова: напрямок та ціни
Ірландський лоукостер Ryanair відкриває ще один рейс зі Львова до італійського міста Піза. Авіаперельоти заплановані з 30 березня 2021 року.
Рейс Львів – Піза будуть виконувати двічі на тиждень у вівторок та суботу, повідомляє avianews.com.
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Виліт зі Львова запланований о 21:30, приліт у Пізу о 22:35. Зворотний рейс з Пізи о 18:00, прибуття у Львів о 21:05. Орієнтовний час польоту 2 години 5 хвилин.
Ціни
Квитки уже доступні на сайті Ryanair. Ціни стартують від 26 євро, або 780 гривень в одну сторону.
Ціни на рейс Львів – Піза / Скриншот
Піза – Львів: ціни на рейси / Скриншот
Зауважимо, що всього Ryanair анонсував запуск 16 нових напрямків між Україною та Італією. Перші рейси планують здійснювати восени 2020 року, іншу частину – влітку 2021. Більше про напрямки – тут.
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