Львів – у помаранчевій зоні: хостели та фітнес-центри працюватимуть
Згідно з поділом України на зони карантину, Львів потрапив до помаранчевої зони. Незважаючи на це, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що фітнес-центри та хостели працюватимуть – з дотриманням усіх карантинних норм.
Хостели та фітнес-зали працюватимуть, – мер
За діяльністю закладів стежитимуть моніторингові групи. Про це написав мер Андрій Садовий у телеграмі.
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Додатково адаптовувати місто до правил помаранчевої зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців. А тим, хто дуже переймається, чому у Львові більше позитивних випадків, ніж в інших областях, раджу порівняти кількість тестувань,
– повідомив Садовий.
Львів, згідно з рішенням МОЗ, – у помаранчевій зоні
Зазначимо, що 31 липня МОЗ поділило Україну на зони карантину: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Згідно з цим поділом, Львів потрапив до помаранчевої зони.
Обмеження у помаранчевій зоні:
- у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;
- перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць;
- забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово;
- заборонена діяльність закладів розміщення;
- заборонена діяльність розважальних закладів;
- заборонені планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;
- заборонений прийом нових змін у дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.
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