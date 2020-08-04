Згідно з поділом України на зони карантину, Львів потрапив до помаранчевої зони. Незважаючи на це, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що фітнес-центри та хостели працюватимуть – з дотриманням усіх карантинних норм.

Хостели та фітнес-зали працюватимуть, – мер

За діяльністю закладів стежитимуть моніторингові групи. Про це написав мер Андрій Садовий у телеграмі.

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Додатково адаптовувати місто до правил помаранчевої зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців. А тим, хто дуже переймається, чому у Львові більше позитивних випадків, ніж в інших областях, раджу порівняти кількість тестувань,

– повідомив Садовий.

Львів, згідно з рішенням МОЗ, – у помаранчевій зоні

Зазначимо, що 31 липня МОЗ поділило Україну на зони карантину: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Згідно з цим поділом, Львів потрапив до помаранчевої зони.

Обмеження у помаранчевій зоні:

у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;

перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць;

забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово;

заборонена діяльність закладів розміщення;

заборонена діяльність розважальних закладів;

заборонені планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

заборонений прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.

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Поділ України на зони карантину / Інфографіка 24 каналу