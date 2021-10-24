Як розповіли у пресслужбі ДСНС Львівської області, вогонь знищив площу 20 квадратних метрів.

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Двері квартири, охопленої вогнем, довелося вибивати

Дим помітили мешканці будинку та оперативно викликали пожежників. Рятувальники зазначили, що пожежа на той момент тривала вже приблизно 1 – 2 години. На місце події співробітники ДСНС прибули о 19:17. На ліквідацію пожежі їм знадобилося майже пів години.

Роботу ускладнював той факт, що двері до квартири, де почалася пожежа, були зачинені. Тож, рятувальникам довелося їх вибивати. На жаль, вогонь забрав життя жінки 1978 року народження. Відомо, що вона була орендаторкою квартири.



Двері у квартиру довелося вибивати / Фото Ірини Буртик (24 канал)

Пожежа випалила оздоблення квартири аж до цегли, вікна повилітали, а фасад новобудови підкоптився. Просто дивом вогонь не перекинувся на сусідні квартири. Але сусідам матеріальних збитків уникнути таки не вдалося – вода залила кілька квартир.

Як евакуйовували людей

Мешканці будинку дізналися про пожежу з чату ОСББ у вайбері. Саме завдяки цьому, вдалося швидко евакуюватися. Мешканка будинку Ірина Буртик розповіла, що люди вибігали з будинку з котами, собаками та іншими домашніми тваринками на руках. Більшість з них взяли лише найцінніше – гроші та документи.

Однак були й ті, хто не побачив повідомлення про пожежу. Сусідка, яка живе двома поверхами вище за квартиру, де спалахнула пожежа, у той момент вечеряла з дітьми. Її чоловік, побачивши повідомлення у чаті, подзвонив і сказав терміново бігти на вулицю.

Коли я відчинила двері у під'їзд, то зрозуміла, що йти доведеться навпомацки,

– зізналася жінка.

Вона пробиралася на вулицю разом з дітьми. На щастя, все минулося і ані жінка, ані малеча не постраждали.

Вогонь виник у квартирі на третьому поверсі / Фото Альони Захарової (24 канал)

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Наразі точно невідомо, що саме стало причиною пожежі. Власники квартири пообіцяли зробити все, що в їхніх силах, аби ліквідувати наслідки займання. Тим часом мешканці будинку збирають гроші, аби допомогти сусідам з квартир, які затопило водою.