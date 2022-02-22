Посольство Британії закликає своїх громадян покинути Україну, але продовжує працювати у Львові
Джерело:твітер Мелінди Сіммонс
У посольстві Великої Британії розповіли, що продовжують роботу у Львові. Однак там наполегливо закликали своїх громадян поїхати з України.
Про переїзд посольства Великої Британії до Львова повідомили 18 лютого. Причиною такого вчинку стало побоювання повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Британців закликали покинути Україну
Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла, що дипломати продовжують свою роботу у Львові.
Я продовжую працювати у Львові зі своєю командою. Я наполегливо раджу громадянам Великої Британії покинути країну поки доступні комерційні подорожі,
– зазначила Сіммонс.
Вона додала, що британці, котрим необхідна допомога, можуть зателефонувати у посольство за номером +380 44 490 3660 або відвідати їхній офіційний сайт, де можна ознайомитися з найновішими порадами та інформацією щодо подорожей.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!
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"Легітимізація" бойовиків та масовий переїзд посольств: коротко
- Через загрозу вторгнення Росії в Україну до Львова вирішили переїхати посольства багатьох країн – Німеччини, Великої Британії, США, Канади та Австралії.
- Президент Росії Володимир Путін 21 лютого цинічно "легітимізував" бойовиків на Донбасі.
- За словами прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, такі дії є порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України.
- Окрім цього, прем'єр додав, що вторгнення Росії в Україну може відбутися найближчими днями.
- Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід 21 лютого заявив, що посольство країни також переїде з Києва до Львова. Таке рішення ухвалили після оцінки російської загрози.
- Міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн засудила дії Путіна. Вона заявила, що Австралія закриває своє посольство у Львові та радить співгромадянам терміново їхати з України.
- Своєю чергою, американські дипломати продовжуватимуть працювати у Львові. Проте ночувати вони їздитимуть до Польщі.
- Водночас Генеральні консульства Росії у Львові, Одесі та Харкові припинили приймати громадян. Причиною цьому буцімто стала епідеміологічна ситуація.
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Повний текст допису Мелінди Сіммонс:
"Я продовжую працювати у Львові зі своєю командою. Я наполегливо раджу громадянам Великої Британії покинути країну, поки доступні комерційні подорожі. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна порада чи допомога, за номером +380 44 490 3660 або відвідайте http://gov.uk, щоб отримати найновіші поради та інформацію щодо подорожей".