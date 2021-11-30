Стахів може вийти з СІЗО: прихильники антивакцинатора зібрали майже мільйон гривень застави
Джерело:ZAXID.NET
Суд відправив львівського антивакцинатора Остапа Стахіва у СІЗО на 2 місяці. Його підозрюють в спробі захопити владу. Прихильники провокатора зібрали майже мільйон гривень, щоб заплатити за нього заставу.
Стахів заявляв, що він ні в чому не винний, тож не буде платити заставу. Однак, коли апеляційний суд не скасував йому запобіжний захід, його прихильники оголосили грошовий збір.
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Прихильники Стахіва зібрали майже мільйон гривень на заставу
СБУ 16 листопада оголосила відомому львівському антивакцинатору та провокатору Остапу Стахіву підозру в "діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Через 2 дні Галицький райсуд Львова обрав йому запобіжний захід. Затриманого помістили у СІЗО на 60 діб з можливістю внесення 998,8 тисячі гривень застави.
Стахів намагався оскаржити такий жорсткий запобіжний захід. Однак Апеляційний суд Львова 24 листопада залишив попереднє судове рішення без змін. Після програшу в апеляції прихильники антивакцинатора одразу оголосили грошовий збір на заставу.
У низці антивакцинаторських чатів у вайбері та телеграмі повідомили, що станом на 30 листопада вдалося зібрати необхідні 998,8 тисячі гривень. Водночас під час ефіру на проросійському телеканалі "ДНК" однодумці провокатора з організації "Права людей" повідомили, що сплатять заставу лише після згоди самого Стахіва. У пресслужбі обласної прокуратури зазначили, що заставу за підозрюваного поки не внесли. Тож він наразі залишається у СІЗО.
Коротко про оголошення підозри Стахіву
- Депутати від "Голосу" звернулися в СБУ через дії Остапа Стахіва. Вони вважають, що активність провокатора може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Окрім цього, у заявах є прохання перевірити, чи бува, антивакцинатором не керують з Росії.
- Співробітники СБУ 16 листопада провели обшуки у помешканні провокатора у будинку №60 на вулиці Івана Франка. Під час них анонім повідомив про замінування усієї будівлі.
- За інформацією слідства, правоохоронці знайшли неспростовні докази причетності Стахіва до злочину, який йому інкримінують.
- Того ж дня йому та громадянину Росії Михайлові Милостивому оголосили про підозри в спробі захопити владу.
- Після обшуків Стахів намагався уникнути затримання, заявивши, що зле почувається. До нього викликали швидку, однак медики не знайшли підстав до госпіталізації антивакцинатора.
- Тоді підозрюваний поїхав у Сваляву, на Закарпаття. Там він попросив лікарів місцевої лікарні його госпіталізувати.
- На перше судове засідання, на якому антивакцинатору мали обрати запобіжний захід, він не з'явився. Тоді суддя дозволив виконавчій службі примусово привезти його на наступне.
- Правоохоронці ввечері 17 листопада приїхали у Сваляву та забрали Стахіва до Львова.
- Суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб у СІЗО з можливістю внесення 998 тисяч гривень застави.
- Після цього Стахів подав апеляцію. Під будівлею суду його прихильники влаштували мітинг на підтримку антивакцинатора. Дехто називав його "месією" та "сином Божим".