Стахив заявлял, что он ни в чем не виноват, поэтому не будет платить залог. Однако, когда апелляционный суд не отменил ему меру пресечения, его сторонники объявили денежный сбор.
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Сторонники Стахива собрали почти миллион гривен на залог
СБУ 16 ноября объявила известному львовскому антивакцинатору и провокатору Остапу Стахиву подозрение в "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Через 2 дня Галицкий райсуд Львова избрал ему меру пресечения. Задержанного поместили в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения 998,8 тысячи гривен залога.
Стахив пытался обжаловать столь жесткую меру пресечения. Однако Апелляционный суд Львова 24 ноября оставил предыдущее судебное решение без изменений. После проигрыша в апелляции сторонники антивакцинатора сразу объявили денежный сбор на залог.
В ряде антивакцинаторских чатов в вайбере и телеграмме сообщили, что по состоянию на 30 ноября удалось собрать необходимые 998,8 тысячи гривен. В то же время во время эфира на пророссийском телеканале "ДНК" единомышленники провокатора из организации "Права людей" сообщили, что оплатят залог только после согласия самого Стахива. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что залог за подозреваемого пока не внесли. Поэтому он пока остается в СИЗО.
Кратко об объявлении подозрения Стахиву
- Депутаты от "Голоса" обратились в СБУ из-за действий Остапа Стахива. Они считают, что активность провокатора может привести к свержению конституционного строя в Украине. Кроме этого, в заявлениях есть просьба проверить, не руководят антивакцинатором из России.
- Сотрудники СБУ 16 ноября провели обыски в доме провокатора в доме №60 на улице Ивана Франко. Во время них аноним сообщил о заминировании всего здания.
- По информации следствия, правоохранители нашли неопровержимые доказательства причастности Стахива к преступлению, которое ему инкриминируют.
- В тот же день ему и гражданину России Михаилу Милостивому объявили о подозрениях в попытке захватить власть.
- После обысков Стахив пытался избежать задержания, заявив, что плохо себя чувствует. К нему вызвали скорую, однако медики не нашли оснований к госпитализации антивакцинатора.
- Тогда подозреваемый поехал в Сваляву, на Закарпатье. Там он попросил врачей местной больницы его госпитализировать.
- На первое судебное заседание, на котором антивакцинатору должны были избрать меру пресечения, он не явился. Тогда судья разрешил исполнительной службе принудительно привезти его на следующее.
- Правоохранители вечером 17 ноября приехали в Сваляву и забрали Стахива во Львов.
- Суд избрал ему меру пресечения – 60 суток в СИЗО с возможностью внесения 998 тысяч гривен залога.
- После этого Стахив подал апелляцию. Под зданием суда его сторонники устроили митинг в поддержку антивакцинатора. Некоторые называли его "мессией" и "Сыном Божьим".