Стахив заявлял, что он ни в чем не виноват, поэтому не будет платить залог. Однако, когда апелляционный суд не отменил ему меру пресечения, его сторонники объявили денежный сбор.

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Сторонники Стахива собрали почти миллион гривен на залог

СБУ 16 ноября объявила известному львовскому антивакцинатору и провокатору Остапу Стахиву подозрение в "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Через 2 дня Галицкий райсуд Львова избрал ему меру пресечения. Задержанного поместили в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения 998,8 тысячи гривен залога.

Стахив пытался обжаловать столь жесткую меру пресечения. Однако Апелляционный суд Львова 24 ноября оставил предыдущее судебное решение без изменений. После проигрыша в апелляции сторонники антивакцинатора сразу объявили денежный сбор на залог.

В ряде антивакцинаторских чатов в вайбере и телеграмме сообщили, что по состоянию на 30 ноября удалось собрать необходимые 998,8 тысячи гривен. В то же время во время эфира на пророссийском телеканале "ДНК" единомышленники провокатора из организации "Права людей" сообщили, что оплатят залог только после согласия самого Стахива. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что залог за подозреваемого пока не внесли. Поэтому он пока остается в СИЗО.

Кратко об объявлении подозрения Стахиву