Стахів заявляв, що він ні в чому не винний, тож не буде платити заставу. Однак, коли апеляційний суд не скасував йому запобіжний захід, його прихильники оголосили грошовий збір.

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Прихильники Стахіва зібрали майже мільйон гривень на заставу

СБУ 16 листопада оголосила відомому львівському антивакцинатору та провокатору Остапу Стахіву підозру в "діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Через 2 дні Галицький райсуд Львова обрав йому запобіжний захід. Затриманого помістили у СІЗО на 60 діб з можливістю внесення 998,8 тисячі гривень застави.

Стахів намагався оскаржити такий жорсткий запобіжний захід. Однак Апеляційний суд Львова 24 листопада залишив попереднє судове рішення без змін. Після програшу в апеляції прихильники антивакцинатора одразу оголосили грошовий збір на заставу.

У низці антивакцинаторських чатів у вайбері та телеграмі повідомили, що станом на 30 листопада вдалося зібрати необхідні 998,8 тисячі гривень. Водночас під час ефіру на проросійському телеканалі "ДНК" однодумці провокатора з організації "Права людей" повідомили, що сплатять заставу лише після згоди самого Стахіва. У пресслужбі обласної прокуратури зазначили, що заставу за підозрюваного поки не внесли. Тож він наразі залишається у СІЗО.

Коротко про оголошення підозри Стахіву