Антивакса Стахива выпустили из психбольницы
Источник:Zaxid.net
Известного Львовского антивакцинатора Остапа Стахива выпустили из психбольницы. Он был там целый месяц.
Его поместили во Львовскую областную психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Соответствующее решение было принято Галицким райсудом Львова 30 ноября.
Ранее Антивакцинатору Стахиву назначили психиатрическую экспертизу: защита обжалует
Кто об этом сообщил
Информацию о том, что Стахив был выписан, сообщили журналистам в региональном отделении СБУ. Однако пока неизвестно, каковы результаты экспертизы псевдоактивиста.
Почему назначили экспертизу
Потребность в 30-дневной проверке ментального здоровья антивакса была обоснована. Правоохранители сказали, что при рассмотрении дела подозреваемого могут признать "невменяемым" или "ограниченно вменяемым". Прокуроры предполагали возможность этого при оглашении обстоятельств.
Однако тогда не указали, о чем говорится. Сам Стахив и его адвокат активно выступали против назначения экспертизы. Впоследствии они также заявили, что будут оспаривать это решение.
Главное об объявлении подозрения Стахиву
- Депутаты от "Голоса" еще в ноябре обратились к СБУ. Они заявили, что активность Остапа Стахива может привести к свержению конституционного строя. Кроме этого, просили проверить, не управляют ли провокатором из России.
- 16 ноября агенты СБУ провели обыски в доме антивакса. Во время них сообщили о заминировании этого здания. Вероятно, это сделали, чтобы препятствовать работе правоохранителей. В ходе обысков все же обнаружили неопровержимые доказательства причастности Стахива к преступлению. Поэтому Стахиву и гражданину России Михаилу Милостивому сообщили о подозрениях в попытке захватить власть.
- После обысков "активист" пытался избежать задержания. Он заявлял, что плохо себя чувствует. Однако львовские медики не нашли оснований для госпитализации, поэтому подозреваемый уехал в Закарпатье. Там он просил местных врачей положить его в стационар.
- Он не явился на первое судебное заседание, где должны были избрать меру пресечения. Поэтому судья разрешил исполнительной службе принудительно привезти подсудимого. Правоохранители вечером 17 ноября забрали Стахива во Львов, где суд избрал провокатору меру пресечения – 60 суток в СИЗО. Однако была альтернатива – внесение 998 тысяч гривен залога.
- В тот день под зданием суда устроили митинг, где Стахива называли "мессией" и "сыном Божьим". Сторонники антивакцинатора собрали необходимую для залога сумму, поэтому Стахива выпустили из СИЗО.