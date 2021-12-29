Антивакса Стахива выпустили из психбольницы

Известного Львовского антивакцинатора Остапа Стахива выпустили из психбольницы. Он был там целый месяц.

Его поместили во Львовскую областную психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Соответствующее решение было принято Галицким райсудом Львова 30 ноября.

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Кто об этом сообщил

Информацию о том, что Стахив был выписан, сообщили журналистам в региональном отделении СБУ. Однако пока неизвестно, каковы результаты экспертизы псевдоактивиста.

Почему назначили экспертизу

Потребность в 30-дневной проверке ментального здоровья антивакса была обоснована. Правоохранители сказали, что при рассмотрении дела подозреваемого могут признать "невменяемым" или "ограниченно вменяемым". Прокуроры предполагали возможность этого при оглашении обстоятельств.

Однако тогда не указали, о чем говорится. Сам Стахив и его адвокат активно выступали против назначения экспертизы. Впоследствии они также заявили, что будут оспаривать это решение.

Главное об объявлении подозрения Стахиву

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