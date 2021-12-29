Його помістили до Львівської обласної психіатричної лікарні для проведення експертизи. Відповідне рішення ухвалив Галицький райсуд Львова 30 листопада.
Раніше Антивакцинатору Стахіву призначили психіатричну експертизу: захист оскаржить
Хто про це повідомив
Інформацію про те, що Стахіва виписали, повідомили журналістам у регіональному відділенні СБУ. Проте наразі невідомо, які результати експертизи псевдоактивіста.
Чому призначили експертизу
Потребу 30-денної перевірки ментального здоров'я антивакса обґрунтували. Правоохоронці сказали, що під час розгляду справи підозрюваного можуть визнати "неосудним" або "обмежено осудним". Прокурори припускали можливість цього в момент оголошення обставин.
Проте тоді не вказали, про що саме мовиться. Сам Стахів та його адвокат активно виступали проти призначення експертизи. Згодом вони також заявили, що будуть оскаржувати це рішення.
Головне про оголошення підозри Стахіву
- Депутати від "Голосу" ще в листопаді звернулися до СБУ. Вони заявили, що активність Остапа Стахіва може призвести до повалення конституційного ладу. Окрім цього, просили перевірити, чи провокатором не керують з Росії.
- 16 листопада агенти СБУ провели обшуки в помешканні антивакса. Під час них повідомили про замінування цієї будівлі. Ймовірно, це зробили, щоб перешкодити роботі правоохоронців. Під час обшуків все ж виявили неспростовні докази причетності Стахіва до злочину. Тому Стахіву та громадянину Росії Михайлові Милостивому повідомили про підозри в спробі захопити владу.
- Після обшуків "активіст" намагався уникнути затримання. Він заявляв, що погано почувається. Однак львівські медики не знайшли підстав для госпіталізації, тому підозрюваний поїхав на Закарпаття. Там він просив місцевих лікарів покласти його у стаціонар.
- Він не з'явився на перше судове засідання, де мали обрати запобіжний захід. Тому суддя дозволив виконавчій службі примусово привезти підсудного.Правоохоронці ввечері 17 листопада забрали Стахіва до Львова, де суд обрав провокатору запобіжний захід – 60 діб у СІЗО. Проте була альтернатива – внесення 998 тисяч гривень застави.
- У той день під будівлею суду його влаштували мітинг, де Стахіва називали "месією" та "сином Божим". Прихильники антивакцинатора зібрали потрібну для застави суму, тому Стахіва випустили із СІЗО.