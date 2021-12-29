Його помістили до Львівської обласної психіатричної лікарні для проведення експертизи. Відповідне рішення ухвалив Галицький райсуд Львова 30 листопада.

Раніше Антивакцинатору Стахіву призначили психіатричну експертизу: захист оскаржить

Хто про це повідомив

Інформацію про те, що Стахіва виписали, повідомили журналістам у регіональному відділенні СБУ. Проте наразі невідомо, які результати експертизи псевдоактивіста.

Чому призначили експертизу

Потребу 30-денної перевірки ментального здоров'я антивакса обґрунтували. Правоохоронці сказали, що під час розгляду справи підозрюваного можуть визнати "неосудним" або "обмежено осудним". Прокурори припускали можливість цього в момент оголошення обставин.

Проте тоді не вказали, про що саме мовиться. Сам Стахів та його адвокат активно виступали проти призначення експертизи. Згодом вони також заявили, що будуть оскаржувати це рішення.

Головне про оголошення підозри Стахіву

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