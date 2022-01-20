Ремонтные работы будут проводиться с 8:00 до 17:00. Проблемы с электроэнергией будут и в Винниках и Сокольниках вблизи Львова.

По теме Стихия оставила без света почти 70 населенных пунктов в 5 областях Украины

Какие улицы останутся без света

Во Львове электросети будут ремонтировать по следующим адресам:

полковника Болбочана;

Ганцова;

Городоцкая;

Лукича;

Сполучна;

Терновая;

Городоцкая;

Житня;

Конюшинная;

Лукича;

Жовковская;

Караимская;

Надийная;

Огирковая;

Пясецкого;

Папаривка;

Стримка;

Хмельницкого;

Липинского;

Мыкытки;

Ряснянская;

Сотника Панаса;

Стельмаха.

Как можно узнать об отключении света

Во Львовоблэнерго отметили, что подробную информацию о графике ремонтов электросетей можно посмотреть у них на сайте в разделе "Плановые отключения" по ссылке. Также сообщения об отсутствии электроэнергии можно узнать из мессенджеров.

Обратите внимание! Бесплатный круглосуточный номер Львовоблэнерго для потребителей – 0-800-50-15-68.

Во Львовской области стихия обесточила 200 населенных пунктов

Стихия 3 декабря 2021 года на Львовщине оставило без электроэнергии 200 населенных пунктов. Сначала в области лил дождь, а затем начался снегопад.

Ликвидировали последствия стихии более 220 работников Львовоблэнерго в составе 67 бригад. Кроме того, привлекли 100 единиц техники.

Текст публикации Львовоблэнерго

Во Львове будут улицы: Болбочана П., полковника 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9. Ганцова В. 3. Городоцкая 10, 11, 11а, 11б, 200, 200а, 202, 210, 8, 8 , 9, 9б. Житня 5, 8. Конюшинная 3, 8. Лукича 1, 3, 5, 5а, 6, 8. Сполучна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 1 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9. Терновая 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А. Городоцкая 10, 11, 11а, 11б, 200, 200а, 202, 210, 8, 8б, 9, 9б. Жовковская1, 13, 14, 14А, 14А, 15, 16, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а. Караимская 12, 3, 5, 7, 9. Надийна 2, 27, 7, б/н

Огирковая 11, 13, 15, 2, 4. Пясецкого А. 10, 10а, 10б, 10В, 12. Подзамче 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Папаривка 1. Стримка 2, 2а, 2Ц, 3, 4, 5, 6, 7. Хмельницкого Б. 1, 10, 101, 105, 105А, 109, 109а, 11, 113, 11а, 12, 12А, 15, 15 17, 18, 19, 1а, 21, 25, 3, 34/1, 34/2, 5, 6, 62, 64, 66, 66-А, 7, 72, 74, 8, 83, 85, 87, 93, 95, 95/6, 97, 99. Вулецка. Липинского 25, 25а. Мыкытки 4.

Ряснянская 128. Сотника Панаса 18, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 43, 45, 6. Стельмаха 1, 2, 3, 5.

В Винниках будут улицы Банаха 1, 11, 2, 23, 4, 5, 7, 8, 9, дел, №6, дел.6. Виноградная 1, б/н. Врецены 2, 4, 6. Жуковского 11, 11Б, 12, 13, 13Б, 13В, 14, 14а, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 21, 21а, 22, 22А, 2 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 6, 7, 7А, 9, 9 б\н. Засядько 1, 1А, 2, 3. Кондратюка 11, 16, 16а. Лысыка 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13Б, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 17В, 18, 20, 22А, 24, 24А, 26А, 28, 2а, 3 , 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, Б/Н, дел.№22. Нагляка 1, 2А, 3, 5, 6, 6а, 7. Нечуя-Левицкого 1а. Огиенко 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 28а, 32, 34, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, к.н.0003. Под Камнем 1, 2, 3, 5, 7. Сахарова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Соловьиная 1, 2, 7. Циолковского 12, 14, 16, 16а, 18, 19, 20 31 , 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 71, б/н. Черемшины 0807, 1, 15, 17, 2, 21, 27, 29, 5, 7.

В Сокольниках будут улицы: Антоновича, Боковая Садовая, Билозира, Боковая Франко, Бандеры, Бузкова, Владимира Великого, Винниченко, Вишневая, Данила Галицкого, кн. Ольги, Казацкая, Лемковская, Львовская, Мазепы, Медовая, Павлика, На Схиле, Пивничная, Панская Гора, Пасечная, Сирко, Скниловская, Сковороды, Смия, Сокольники, Спокойная, Сяйво, Успенская, Шептицкого, Юхима Головатого, Ярослава Мудрогo, Яремчука.