Ремонтні роботи проводитимуть з 8:00 до 17:00. Проблеми з електроенергією будуть й у Винниках та Сокільниках, що поблизу Львова.

До речі Негода залишила без світла майже 70 населених пунктів у 5 областях України

Які вулиці залишаться без світла

У Львові електромережі ремонтуватимуть за такими адресами:

полковника Болбочана;

Ганцова;

Городоцька;

Лукича;

Сполучна;

Тернова;

Городоцька;

Житня;

Конюшинна;

Лукича;

Сполучна;

Жовківська;

Караїмська;

Надійна;

Огіркова;

П'ясецького;

Папарівка;

Стрімка;

Хмельницького;

Липинського;

Микитки;

Ряснянська;

Сотника Панаса;

Стельмаха.

Як можна дізнаватися про відключення світла

У Львівобленерго зазначили, що детальну інформацію про графік ремонтів електромереж можна переглянути у них на сайті у розділі "Планові відключення" за посиланням. Також повідомлення про відсутність електроенергії можна дізнаватися у месенджерах.

Зверніть увагу! Безплатний цілодобовий номер Львівобленерго для споживачів – 0-800-50-15-68.

На Львівщині негода знеструмила 200 населених пунктів

Негода 3 грудня 2021 року на Львівщині залишила без електроенергії 200 населених пунктів. Спочатку в області лив дощ, а згодом почався снігопад.

Ліквідували наслідки стихії понад 220 працівників Львівобленерго у складі 67 бригад. Крім цього, залучили 100 одиниць техніки.

Текст публікації Львівобленерго

У Львові будуть вулиці: Болбочана П., полковника 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9. Ганцова В. 3. Городоцька 10, 11, 11а, 11б, 200, 200а, 202, 210, 8, 8 б, 9, 9б. Житня 5, 8. Конюшинна 3, 8. Лукича 1, 3, 5, 5а, 6, 8. Сполучна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9. Тернова 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А. Городоцька 10, 11, 11а, 11б, 200, 200а, 202, 210, 8, 8 б, 9, 9б. Жовківська1, 13, 14, 14 А, 14А, 15, 16, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а. Караїмська 12, 3, 5, 7, 9. Надійна 2, 27, 7, б/н

Огіркова 11, 13, 15, 2, 4. П'ясецького А. 10, 10а, 10б, 10В, 12.Підзамче 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Папарівка 1. Стрімка 2, 2а, 2Ц, 3, 4, 5, 6, 7. Хмельницького Б. 1, 10, 101, 105, 105А, 109, 109а, 11, 113, 11а, 12, 12А, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 21, 25, 3, 34/1, 34/2, 5, 6, 62, 64, 66, 66-А, 7, 72, 74, 8, 83, 85, 87, 93, 95, 95/6, 97, 99. Вулецька . Липинського 25, 25а. Микитки 4.

Ряснянська 128. Сотника Панаса 18, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 43, 45, 6. Стельмаха 1, 2, 3, 5.

У Винниках будуть вулиці Банаха 1, 11, 2, 23, 4, 5, 7, 8, 9, діл, №6, діл.6. Виноградна 1, б/н. Врецьони 2, 4, 6.Жуковського 11, 11Б, 12, 13, 13Б, 13В, 14, 14а, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 21, 21а, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 6, 7, 7А, 9, 9А, б\н. Засядька 1, 1А, 2, 3.Кондратюка 11, 16, 16а. Лисика 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13Б, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 17В, 18, 20, 22А, 24, 24А, 26А, 28, 2а, 2б, 2В, 32, 34, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, Б/Н, діл.№22. Нагляка 1, 2А, 3, 5, 6, 6а, 7.Нечуя-Левицького 1а.Огієнка 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 28а, 32, 34, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, к.н.0003. Під Каменем 1, 2, 3, 5, 7. Сахарова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Солов'їна 1, 2, 7. Ціолковського 12, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25Б, 26, 27, 27б, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 71, б/н. Черемшини 0807, 1, 15, 17, 2, 21, 27, 29, 5, 7.

У Сокільниках будуть вулиці: Антоновича, Бічна Садова, Білозіра, Бічна Франка, Бандери,Бузкова, Володимира Великого, Винниченка, Вишнева, Данила Галицького, кн. Ольги, Козацька, Лемківська, Львівська, Мазепи, Медова, Павлика, На Схилі, Північна, Панська Гора, Пасічна, Сірка, Скнилівська, Сковороди, Смия, Сокільники, Спокійна, Сяйво, Успенська, Шептицького, Юхима Головатого, Ярослава Мудрогo, Яремчука.