Об этом во время общения с журналистами рассказал заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий. Детали рассказывает 24 Канал.
Какие новые подробности теракта во Львове?
Жительница Ровенской области, которую подозревают в организации теракта во Львове, по предварительным данным, пошла на сотрудничество с российскими спецслужбами из корыстных побуждений. Среди обещанных "вознаграждений" было, в частности, погашение ее кредитной задолженности.
Сама женщина рассказала, что искала работу в телеграмм-каналах, где на нее вышел российский агент. Она призналась, что говорилось о "несложных задачах за легкие деньги", в частности курить машины ТЦК. А за выполнение указаний куратора ей обещали около 2 тысяч долларов.
Отметим также, что 33-летняя подозреваемая изготовила и заложила три самодельных взрывных устройства возле продуктового магазина во Львове. Женщина арендовала квартиру неподалеку, получила от куратора инструкцию по изготовлению СВП из бытовых материалов, приобретенных в супермаркетах, оборудовала их телефонами для удаленного подрыва.
В доме она установила смартфон для онлайн-стриминга видео на цель, что позволило врагу наблюдать и активировать взрывы в момент скопления правоохранителей. После теракта женщина пыталась уехать из Украины, но СБУ и Нацполиция задержали ее менее чем за 10 часов. Продолжаются следственные действия и проверка других причастных.
Какие последствия теракта?
Из-за подрыва погибла сотрудница полиции Виктория Шпилько, еще 25 человек получили ранения.
Прощание с 23-летней патрульной, трагически погибшей в результате ночного теракта 22 февраля, состоялось 23 февраля во Львове. Похороны запланированы на 25 февраля в родном селе Верба Волынской области.
В то же время, по словам одного из нацгвардейцев, который был непосредственно на месте происшествия, после первого взрыва они быстро оцепили опасную зону, что позволило существенно уменьшить количество потенциальных жертв перед последующими детонациями.