Об этом во время общения с журналистами рассказал заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий. Детали рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В Николаеве произошел взрыв возле неработающей АЗС: пострадали полицейские, некоторые – в тяжелом состоянии

Какие новые подробности теракта во Львове?

Жительница Ровенской области, которую подозревают в организации теракта во Львове, по предварительным данным, пошла на сотрудничество с российскими спецслужбами из корыстных побуждений. Среди обещанных "вознаграждений" было, в частности, погашение ее кредитной задолженности.

Сама женщина рассказала, что искала работу в телеграмм-каналах, где на нее вышел российский агент. Она призналась, что говорилось о "несложных задачах за легкие деньги", в частности курить машины ТЦК. А за выполнение указаний куратора ей обещали около 2 тысяч долларов.

Отметим также, что 33-летняя подозреваемая изготовила и заложила три самодельных взрывных устройства возле продуктового магазина во Львове. Женщина арендовала квартиру неподалеку, получила от куратора инструкцию по изготовлению СВП из бытовых материалов, приобретенных в супермаркетах, оборудовала их телефонами для удаленного подрыва.

В доме она установила смартфон для онлайн-стриминга видео на цель, что позволило врагу наблюдать и активировать взрывы в момент скопления правоохранителей. После теракта женщина пыталась уехать из Украины, но СБУ и Нацполиция задержали ее менее чем за 10 часов. Продолжаются следственные действия и проверка других причастных.

Какие последствия теракта?