Про таке під час спілкування з журналістами розповів заступник голови СБУ Іван Рудницький. Деталі розповідає 24 Канал.
Які нові подробиці теракту у Львові?
Жителька Рівненщини, яку підозрюють в організації теракту у Львові, за попередніми даними, пішла на співпрацю з російськими спецслужбами з корисливих мотивів. Серед обіцяних "винагород" було, зокрема, погашення її кредитної заборгованості.
Сама жінка розповіла, що шукала роботу в телеграм-каналах, де на неї і вийшов російський агент. Вона зізналася, що мовилося про "нескладні завдання за легкі гроші", зокрема палити машини ТЦК. А за виконання вказівок куратора їй обіцяли близько 2 тисяч доларів.
Зазначимо також, що 33-річна підозрювана виготовила та заклала три саморобні вибухові пристрої біля продуктового магазину у Львові. Жінка орендувала квартиру неподалік, отримала від куратора інструкцію з виготовлення СВП з побутових матеріалів, придбаних у супермаркетах, обладнала їх телефонами для віддаленого підриву.
У помешканні вона встановила смартфон для онлайн-стримінгу відео на ціль, що дозволило ворогу спостерігати та активувати вибухи в момент скупчення правоохоронців.
Після теракту жінка намагалася виїхати з України, але СБУ та Нацполіція затримали її менш ніж за 10 годин. Тривають слідчі дії та перевірка інших причетних.
Які наслідки теракту та що відомо про жертву?
Через підрив загинула співробітниця поліції Вікторія Шпилька, ще 25 людей дістали поранення.
Прощання з 23-річною патрульною, яка трагічно загинула внаслідок нічного теракту 22 лютого, відбулося 23 лютого у Львові. Поховання заплановано на 25 лютого в рідному селі Верба Волинської області.
Водночас за словами одного з нацгвардійців, який був безпосередньо на місці події, після першого вибуху вони швидко оточили небезпечну зону, що дозволило суттєво зменшити кількість потенційних жертв перед наступними детонаціями.