Про таке під час спілкування з журналістами розповів заступник голови СБУ Іван Рудницький. Деталі розповідає 24 Канал.

Які нові подробиці теракту у Львові?

Жителька Рівненщини, яку підозрюють в організації теракту у Львові, за попередніми даними, пішла на співпрацю з російськими спецслужбами з корисливих мотивів. Серед обіцяних "винагород" було, зокрема, погашення її кредитної заборгованості.

Сама жінка розповіла, що шукала роботу в телеграм-каналах, де на неї і вийшов російський агент. Вона зізналася, що мовилося про "нескладні завдання за легкі гроші", зокрема палити машини ТЦК. А за виконання вказівок куратора їй обіцяли близько 2 тисяч доларів.

Зазначимо також, що 33-річна підозрювана виготовила та заклала три саморобні вибухові пристрої біля продуктового магазину у Львові. Жінка орендувала квартиру неподалік, отримала від куратора інструкцію з виготовлення СВП з побутових матеріалів, придбаних у супермаркетах, обладнала їх телефонами для віддаленого підриву.

У помешканні вона встановила смартфон для онлайн-стримінгу відео на ціль, що дозволило ворогу спостерігати та активувати вибухи в момент скупчення правоохоронців.

Після теракту жінка намагалася виїхати з України, але СБУ та Нацполіція затримали її менш ніж за 10 годин. Тривають слідчі дії та перевірка інших причетних.

Які наслідки теракту та що відомо про жертву?