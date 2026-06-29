Об этом сообщают Львовоблэнерго и Львовская областная государственная администрация.

К теме: Во Львовской области снова будут отключать свет

Где нет света из-за непогоды во Львовской области?

По данным Львовоблэнерго, свет отсутствует в различных районах региона:

Центральном РЭС (Пустомытовская, Перемышлянская, Николаевская части);

Западное РЭС (Жовковская, Яворовская части);

Карпатском РЭС (Старосамборская, Турковская части);

Восточном РЭС (Золочевская часть);

ЛМЭМ (Пустомытовская, Жовковская части).

Восстанавливают электроснабжение потребителей 35 бригад Львовоблэнерго в составе 150 сотрудников, задействовано 52 единицы техники,

– отметили в компании.

Там также напомнили о правилах безопасности:

Не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров – это смертельно опасно!

Уходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом": сведите ступни вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли, передвигайтесь мелкими скользящими шагами.

Обеспечьте охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал до прибытия оперативно-выездной бригады Львовоблэнерго.

Во Львовской ОГА призвали в случае обнаружения поврежденных электросетей сообщать о ситуации по номеру: 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно).

Если из-за непогоды упали деревья или ветки, пострадали люди, следует сообщать в экстренные службы по телефонам: 101, 112 или 103.

Напомним, непогода обрушилась на Львов 29 июня после аномальной жары. В городе повалило деревья, есть повреждения, а от удара молнии пострадала 6-летняя девочка.