Про це повідомляють Львівобленерго та Львівська ОВА.

До теми На Львівщині знову будуть вимикати світло

Де немає світла через негоду у Львівській області?

За даними Львівобленерго, світла немає у різних районах регіону:

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська, Миколаївська частина);

Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська частини);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Турківська частини).

Східному РЕМ (Золочівська частина);

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська частини).

Відновлюють електроживлення споживачам 35 бригад Львівобленерго у складі 150 працівників, залучили 52 одиниці техніки,

– зазначили у компанії.

Там також нагадали про правила безпеки:

Не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як вісім метрів – це смертельно небезпечно!

Відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком": зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної та від землі, пересувайтеся дрібними ковзним кроками.

Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго.

У Львівській ОВА закликали у разі виявлення пошкоджених електромереж – повідомляти про ситуацію за номером: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безплатно).

Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.

Нагадаємо, негода насунулася на Львів 29 червня після аномальної спеки. У місті повалило дерева, є пошкодження, а від удару блискавкою постраждала 6-річна дівчинка.