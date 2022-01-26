Экспертиза признала львовского антивакцинатора Остапа Стахива психически здоровым

Психиатрическая экспертиза признала известного антивакцинатора Остапа Стахива вменяемым. Если вину провокатора докажут в суде, ему может грозить до 10 лет за решеткой.

Стахива выпустили из СИЗО. Сейчас он находится на свободе и продолжает распространять антивакцинаторские видео.

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Стахива признали психически здоровым

Во Львовской облпрокуратуре рассказали, что, согласно результатам судебно-медицинской психиатрической экспертизы, антивакцинатора Остапа Стахива признали вменяемым.

В прокуратуру поступило заключение судебно-медицинской психиатрической экспертизы Остапа Стахива. Согласно ей, он – здоров. Это означает, что если его вина будет доказана в суде, то он будет отбывать наказание. Обвинительный акт будут направлять в суд в феврале – марте,

– сообщил спикер Львовской облпрокуратуры Даниил Антощак.

Психиатрическую экспертизу Стахиву назначил суд. Он проходил ее в течение 30 дней во Львовской областной клинической психиатрической больнице. 29 декабря антивакцинатора выпустили из медучреждения.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Стахив выплатил почти миллион гривен залога, поэтому сейчас находится на свободе. Он продолжает снимать и распространять видео с антивакцинаторскими призывами. Кроме этого, провокатор организует акции в Киеве.

Кратко об объявлении подозрения Остапу Стахиву