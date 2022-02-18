Об этом глава города рассказал в интервью BBC. По словам Садового, Львов – уникальный город, где борьба за свободу длилась до 60-х годов прошлого столетия.

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У жителей города жажда борьбы и независимости сохранилась на генетическом уровне.

В стрессовой ситуации можно найти силы, которых даже не ждешь

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли Львов к возможному вторжению, Садовый отметил, что ответ однозначен.

Однозначно, каждый будет защищать свой дом. И это будет и в Харькове, и в Днепре. Львов – уникальный город. Здесь борьба продолжалась до 60-х годов прошлого столетия. Мы воевали и с советами, и с нацистами. На генетическом уровне это сохраняется,

– подчеркнул мэр.

Кроме того, Садовый подчеркнул, что в стрессовой ситуации люди находят в себе силы, которые даже не ожидали найти. Это касается мужчин, у которых есть дети, жена, родители и которых они обязаны защищать.

План действий подготовлен, но не активирован

Глава Львова также рассказал, что за последние недели не было массового переезда компаний во Львов. Однако, когда речь идет о чрезвычайной ситуации, обычно каждый имеет свой план действий. У Львова этот план подготовлен, но не активирован.