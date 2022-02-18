Про це очільник міста розповів в інтерв'ю BBC. За словами Садового, Львів є унікальним містом, де боротьба за свободу тривала з 60-х років минулого століття.

Дивіться також Львів затвердив план національного спротиву: прописали чіткі дії за 5 напрямами

У жителів міста жага до боротьби та незалежності збереглася на генетичному рівні.

У стресовій ситуації можна знайти сили, яких навіть не очікуєш

Відповідаючи на питання журналіста, чи готовий Львів до можливого вторгнення, Садовий зазначив, що відповідь є однозначною.



Однозначно, кожен буде захищати свою домівку. І це буде і в Харкові, і в Дніпрі. Львів - унікальне місто. Тут боротьба тривала до 60-х років минулого століття. Ми воювали й з "совєтами", і з нацистами. На генетичному рівні це зберігається,

– підкреслив мер.

Крім того, Садовий наголосив, що у стресовій ситуації люди знаходять у собі сили, які навіть не очікували знайти. Це стосується чоловіків, які мають дітей, дружину, батьків, яких вони зобов'язані захищати.

План дій підготований, але не активований

Очільник Львова також розповів, що за останні тижні не було масового переїзду компаній до Львова. Однак коли мова йде про надзвичайну ситуацію, зазвичай кожен має свій план дій. У Львова цей план підготовлений, але не активований.