Авария произошла на улице Липинского. Виновнику ДТП грозит ограничение свободы.

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Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло 30 сентября примерно в 19:20 на улице Липинского. Водитель автомобиля Ford Mondeo, 31-летний львовянин, сбил 14-летнюю жительницу одного из сел Львовского района. В момент столкновения ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила травмы. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА ее доставили в городскую клиническую больницу. У девочки диагностировали "закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением".



Водитель Ford сбил 14-летнюю девочку / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



Ребенок попал в больницу / Фото полиции Львовщины