У Львові Ford збив 14-річну дівчинку на пішохідному переході

Аварія трапилася на вулиці Липинського. Винуватцеві ДТП загрожує обмеження волі.

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Автівка збила дівчинку на пішохідному переході

ДТП сталася 30 вересня приблизно о 19:20 на вулиці Липинського. Водій автівки Ford Mondeo, 31-річний львів'янин, збив 14-річну жительку одного з сіл Львівського району. У момент зіткнення дитина переходила дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала травми. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА її доставили в міську клінічну лікарню. У дівчинки діагностували "закритий перелом обох кісток правої гомілки зі зміщенням".



Водій Ford збив 14-річну дівчинку / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Дитина потрапила у лікарню / Фото поліції Львівщини