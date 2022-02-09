Объявление о продаже автомобилей мужчина разместил на платформе OLX, сообщает 24 канал. Он купил их для себя, однако не нашел время на реставрацию.

Интересно Львовяне на раритетном "Запорожце" удачно финишировали на Rallye Monte-Carlo: удивительные фото

Львовянин выставил на продажу раритетный Bentley

Во Львове выставили на продажу Bentley S1 в 1956 году. Стоимость автомобиля составляет 12 тысяч долларов. Ее владелец рассказал, что автомобиль имеет правый руль и не заводится, поэтому требует полной реставрации.

Купил для себя в 2019 году, но нет времени и возможности реставрировать, поскольку есть другие проекты. Машина находится во Львовской области, всех заинтересованных приглашаю посмотреть авто, прежде чем торговаться или покупать,

– отметил львовянин.

Автомобиль – нерастаможенный. У него есть все запчасти, бейджик и т.д. Салон у Bentley – кожаный, а объем двигателя составляет 4 887 кубических сантиметров.

"Завезенный в Украину на меня как нерезидента. Документы есть", – подытожил мужчина.

Смотрите фото Bentley S1 / Фото OLX.

Заметьте Львовянин полностью обил свой автомобиль коврами: забавные фото

Мужчина продает еще одно ретро-авто

Львовянин разместил еще одно объявление о продаже раритетного автомобиля – Rolls-Royce Silver Shadow 1972 выпуска. Его стоимость составляет 8,5 тысяч долларов.

"Я – владелец (нерезидент). Решил выставить авто на продажу, поскольку купил полгода назад под реставрацию, но нет времени", – рассказал мужчина.

Автомобиль – комплектный и на ходу. По словам владельца, он находится в нормальном состоянии, однако требует покраски, потому что местами на нем есть ржавчина. Также будущему покупателю придется отреставрировать деревянные элементы.

"Салон, по-моему, в отличном состоянии. Частичная история авто тоже присутствует. Сейчас авто находится не в Украине, потому как заехал на другом. Но могу привезти", – добавил львовянин.

Пробег автомобиля составляет более 37,5 тысяч километров. В Rolls-Royce есть кондиционер, электропакет, электростеклоподъемники, кожаный салон и усилитель руля. Кроме этого, в этой машине также правый руль.

Смотрите фото Rolls-Royce Silver Shadow / Фото OLX