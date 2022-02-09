Оголошення про продаж автомобілів чоловік розмістив на платформі OLX, повідомляє 24 канал. Він купив їх для себе, однак не знайшов часу на реставрацію.

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Львів'янин виставив на продаж раритетний Bentley

У Львові виставили на продаж Bentley S1 1956 року. Вартість автівки становить 12 тисяч доларів. Її власник розповів, що автівка має праве кермо та не заводиться, тож потребує повної реставрації.

Купив для себе у 2019 році, але немає часу та можливості реставрувати, оскільки є ще інші проєкти. Машина перебуває у Львівській області, всіх зацікавлених запрошую оглянути авто перш ніж торгуватися чи робити покупку,

– зазначив львів'янин.

Автомобіль – нерозмитнений. Він має всі запчастини, бейджик тощо. Салон в Bentley – шкіряний, а об'єм двигуна становить 4887 кубічних сантиметрів.

"Завезене в Україну на мене як нерезидента. Документи є в наявності", – підсумував чоловік.

Дивіться фото Bentley S1 / Фото OLX

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Чоловік продає ще одне ретро-авто

Львів'янин розмістив ще одне оголошення про продаж раритетного автомобіля – Rolls-Royce Silver Shadow 1972 року випуску. Його вартість становить 8,5 тисячі доларів.

"Я – власник (нерезидент). Вирішив виставити авто на продаж, оскільки купив пів року тому під реставрацію, але не маю часу", – розповів чоловік.

Автівка – комплектна та на ходу. За словами власника, вона перебуває у достойному стані, однак потребує фарбування, бо місцями на ній є іржа. Також майбутньому покупцеві потрібно буде відреставрувати дерев'яні елементи.

"Салон, як на мене, в чудовому стані. Часткова історія авто теж присутня. Зараз авто перебуває не в Україні, бо заїхав на іншому. Але можу привезти", – додав львів'янин.

Пробіг автівки становить понад 37,5 тисячі кілометрів. У Rolls-Royce є кондиціонер, електропакет, електросклопідіймачі, шкіряний салон та підсилювач керма. Окрім цього, в цій автівці також праве кермо.

Дивіться фото Rolls-Royce Silver Shadow / Фото OLX