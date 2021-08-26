Авария произошла на улице Городоцкой. Мужчина внезапно вышел на дорогу, и водитель не успел среагировать.

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Мужчина внезапно вышел на дорогу

В постановлении суда говорится, что авария произошла ночью 24 мая на улице Городоцкой неподалеку храма святых Ольги и Елизаветы.

Там водитель микроавтобуса Opel Movano сбил пешехода.

Мужчина в тот момент переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП автомобиль получил повреждения.

Кроме этого, пострадал и пешеход, однако в постановлении не указали деталей относительно травм.

Суд оштрафовал пешехода

Суд признал пешехода виновным в совершении ДТП, ведь именно он нарушил правила дорожного движения, выйдя на дорогу вне пешеходного перехода. На судебное заседание мужчина не пришел.

Исследовав материалы дела, судья Железнодорожного райсуда Дмитрий Боровков оштрафовал львовянина на 850 гривен. По украинскому законодательству, на это решение еще можно подать апелляцию.

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