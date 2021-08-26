Аварія трапилась на вулиці Городоцькій. Чоловік раптово вийшов на дорогу, і водій не встиг зреагувати.

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Чоловік раптово вийшов на дорогу

У постанові суду мовиться, що аварія трапилась вночі 24 травня на вулиці Городоцькій неподалік храму святих Ольги та Єлизавети.

Там водій мікроавтобуса Opel Movano збив пішохода.

Чоловік у той момент переходив дорогу поза пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП автівка отримала пошкодження.

Окрім цього, постраждав й пішохід, однак у постанові не вказали деталей щодо травм.

Суд оштрафував пішохода

Суд визнав пішохода винним у вчиненні ДТП, адже саме він порушив правила дорожнього руху, вийшовши на дорогу поза пішохідним переходом. На судове засідання чоловік не прийшов.

Дослідивши матеріали справи, суддя Залізничного райсуду Дмитро Боровков оштрафував львів'янина на 850 гривень. За українським законодавством, на це рішення ще можна подати апеляцію.

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